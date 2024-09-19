Лучший в рунете каталог инструментов искусственного интеллекта и нейросетей

Neirobox — это веб-сайт, посвященный искусственному интеллекту и нейросетям, который позволяет вам найти самый полный каталог нейросетей и инструментов ИИ, доступный в русскоязычном сегменте интернета. Мы поделили все нейросети и приложения по категориям, собранным в удобный каталог, что упрощает поиск нейросетей под ваши задачи. Фактически, самый большой список сайтов и приложений, можно найти на этой странице! Этот список обновляется ежедневно, поэтому вы можете добавить его в закладки, чтобы не пропустить новинки в сфере искуственного интеллекта.

Вы знаете классные нейросети, которых нет на нашем сайте? С этого момента можно добавлять новые ИИ. Нейробокс — это своего рода каталог и поисковая система, посвященная ИИ. Мы сделали наш сайт простым и легким, поэтому вы легко можете осуществлять поиск, используя ключевые слова, как в поисковой системе.