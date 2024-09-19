Каталог нейросетей и ai-инструментов
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Российская адаптация ChatGPT с приоритетной скоростью, не требующая VPN или сим-карты, для генерации текста, кода и изображений
Нейросеть для студентов, которая помогает решать задачи и писать уникальные текстовые работы.
российская нейросеть для быстрой помощи студентам в написании рефератов, курсовых и решении учебных задач.
Универсальная нейросеть, помогающая с созданием текстов, изображений и программного кода.